Raggirato

Oggi il Corriere della Sera ha pubblicato una smentita della Presidenza della Repubblica rispetto al contenuto di un articolo che era ieri sul giornale. La contestazione è piuttosto drastica e netta, ma è esemplare per la formulazione tipica di questo tipo di smentite che arrivano da fonti istituzionali che non vogliono suonare polemiche o mettere in difficoltà la testata interlocutrice, offrendo loro un’alibi e una possibile spiegazione dell’errore che le assolva da colpe maggiori: in questo caso ipotizzando una fonte inaccurata e alludendo a un’ingenuità da parte dell’autore dell’articolo.