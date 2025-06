Quel che succede negli stadi

L’anno scorso c’era stata una questione – non nuova – rispetto a una presunta censura operata dalla Lega Serie A, che detiene i diritti della partite di calcio di Serie A, rispetto a un fatto avvenuto sugli spalti di uno stadio degno di essere riferito e di interesse pubblico. Le cui immagini non erano state rese disponibili ai mezzi di informazione.

In seguito alle proteste di alcune organizzazioni giornalistiche, l’Agcom aveva aperto un’istruttoria, concludendo che non ci fossero state in realtà limitazioni in quel caso ma che fosse necessario affrontare l’argomento: questa settimana è stata annunciata una delibera che indica le condizioni per cui le immagini di questi contesti debbano essere rese accessibili.

“Il provvedimento definisce le tipologie di immagini che devono essere messe a disposizione degli operatori della comunicazione accreditati e le modalità di richiesta. In base alla delibera devono essere rese disponibili anche le immagini relative alle proteste dei tesserati, incidenti sugli spalti, contenuti discriminatori o contrari all’ordine pubblico, episodi controversi di gioco e invasioni di campo. Gli operatori potranno richiedere tali immagini entro un’ora dalla fine dell’evento” .