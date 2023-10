Quantità e qualità, senza farsi troppe illusioni

Il sito specializzato di media e pubblicità Digiday ha sintetizzato i temi principali di discussione di un convegno newyorkese sponsorizzato dal grande gruppo editoriale Condé Nast: ovvero lo spostamento degli inserzionisti verso nuovi criteri di valutazione dei propri investimenti sui mezzi di informazione, più legati alla “qualità” della permanenza sui siti e all’autorevolezza dei brand giornalistici che alle quantità di traffico e alla profilazione dei visitatori raggiunti dalla pubblicità. Con quest’ultimo approccio sempre più limitato dai vari interventi di protezione della privacy degli utenti, l’articolo spiega che alcune grandi aziende provano a “usare i giornali come influencer”, associando le proprie campagne a progetti creati da testate credibili e apprezzate dalle loro comunità di utenti. Non è la prima volta in questi anni che si parla di un investimento più sulla qualità che sulla quantità da parte degli inserzionisti, e i casi finora hanno riguardato progetti e brand tutto sommato minoritari, ma c’è una tendenza in questo senso, resa necessaria anche dal declino di attenzione sugli infiniti spazi pubblicitari online convenzionali e dalla maggior resistenza delle piattaforme social a indirizzare i propri utenti all’esterno.