Qualcuno mente

Il Corriere della Sera ha pubblicato giovedì due lunghi comunicati: uno delle rappresentanze sindacali dei dipendenti della società editrice Rcs e l’altro della stessa Rcs. Nel primo si fanno all’editore diverse contestazioni, la cui sintesi è un’accusa di non condividere sufficientemente con i dipendenti i risultati economici delle aziende del gruppo. Dentro quest’accusa c’è anche un’esplicita richiesta di attribuire un compenso ai giornalisti per la vendita dei contenuti dei giornali alle aziende di “intelligenze artificiali”. La risposta dell’editore sostiene che siano false diverse ricostruzioni contenute nel comunicato, esibendo una serie di riconoscimenti attribuiti ai dipendenti negli anni passati, e rivendicando il merito della riduzione del debito della società e del riacquisto della sede storica del Corriere della Sera.