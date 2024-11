Qualcosa per qualcosa

Dieci giorni fa il sito Lettera43 – una testata di news che ha riacquisito questo nome da un’esperienza precedente che era stata chiusa, e sempre diretta dal giornalista Paolo Madron – ha riferito che l’azienda TIM aveva “cancellato il rapporto di investimento pubblicitario” col sito stesso, in conseguenza di un articolo sgradito all’azienda. Quella di TIM è una scelta naturalmente del tutto legittima, ed è assai frequente (tanti giornali e siti di news hanno inserzionisti che rifiutano di sovvenzionarli perché ritengono di non essere trattati con la deferenza che si aspettano): che Lettera43, che di comunicazione sulle aziende si occupa quotidianamente, abbia deciso di raccontare questo caso è parte di questa relazione complice/conflittuale. Ed è utile a mostrare la pratica pubblicamente e a spiegare quali siano le conseguenze concrete delle scelte giornalistiche che ogni giorno vengono fatte – o non vengono fatte – nelle redazioni, soprattutto nelle sezioni economiche.