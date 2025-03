Pur non volendo

Il Fatto ha pubblicato martedì nella rubrica delle lettere un messaggio del proprio giornalista Fabrizio d’Esposito di contrite scuse nei confronti della deputata Marta Fascina, vedova di Silvio Berlusconi. Il messaggio, a quanto risulta a Charlie, è il risultato di un accordo di risarcimento seguito a una causa avviata da Fascina nei confronti del Fatto per un articolo del 2023, tuttora online.

“Per l’onorevole Marta Fascina

Gentile onorevole Marta Fascina, in merito al mio articolo sul Fatto Quotidiano del 30 settembre 2023, le esprimo il mio più profondo dispiacere per il dolore e la rabbia che, pur non volendo, le ho causato per averla definita “olgettina” e involontariamente rappresentata come venalmente attaccata all’abitazione in cui ha vissuto con Silvio Berlusconi. Pur non essendo mia intenzione e non avendo alcun intento sessista, mi rendo conto di averla offesa ingiustamente con i contenuti del mio articolo e per questo le esprimo il mio più sincero rammarico.

In fede

Fabrizio d’Esposito”