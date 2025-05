“Può interessarvi un articolo su [nome rivista]?”

Ancora di più in questi decenni di crisi per le riviste, molte di quelle di moda mettono letteralmente in vendita molte delle loro pagine “redazionali” (ovvero non quelle palesemente pubblicitarie), offrendo articoli e immagini ad aziende e brand. Le aspettative di lettori e lettrici delle riviste di moda non sono particolarmente alte quanto a “indipendenza”, e la funzione di catalogo di immagini e prodotti è comunque apprezzata: ma rimane comunque un non detto e un’ambiguità sull’autonomia delle redazioni nello scegliere quali prodotti mostrare e proporre. In questo non detto sta una grande quantità di spazi e pagine che le riviste offrono ai brand contattandoli direttamente con tariffari dedicati e adattati alla misura degli spazi e dei trattamenti.