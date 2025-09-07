Pulpiti

Il direttore del quotidiano che si chiama Il Riformista, Claudio Velardi, ha criticato la giornalista del Foglio Cecilia Sala rinfacciandole di aver diffuso sui social network una fotografia di Gaza artefatta. La foto era invece autentica, estesamente verificata, e distribuita dalla agenzia Associated Press. Dopo qualche ora di assurdi attacchi contro Sala sui social network, Velardi ha ammesso l’errore e di aver “fatto le necessarie verifiche” in ritardo: senza aggiungere riflessioni su quanto il suo intervento fosse esattamente un esempio di quello che contestava.

L’articolo originale con la falsa accusa sulla foto è tuttora online sul sito del Riformista, senza alcuna segnalazione ai lettori della sua infondatezza.