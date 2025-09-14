Puck forse compra la newsletter di Graydon Carter

Graydon Carter è stato uno dei giornalisti più famosi e memorabili nei media americani a cavallo del millennio: per il suo ruolo nel dirigere per 25 anni – fino al 2017 – il mensile Vanity Fair, e per una costante e vivace presenza nel panorama dello spettacolo e delle celebrities americane. Nel 2019 Carter creò una newsletter, Air Mail, con cospicui investimenti e autorevoli collaboratori, intenzionata a rivolgersi a un jet-set contemporaneo e novecentesco insieme, ma che non ha mai avuto grandi protagonismi. Ora sarà forse acquistata da Puck, una testata creata nel 2021 da un ex giornalista di Vanity Fair, Jon Kelly, che pubblica una serie di prodotti giornalistici dedicati a simili ambienti del potere e dello spettacolo americani.