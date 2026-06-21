Provare a cambiare il locale, in una grande città

A Lisbona c’è un giornale online locale che – a differenza della maggioranza dei suoi simili in molte parti del mondo – non si occupa di cronaca nera e incidenti, ma piuttosto di storie locali, di quartiere, e che si finanzia principalmente con eventi di “giornalismo dal vivo” e con collaborazioni con istituzioni culturali della città, senza paywall e senza pubblicità. Mensagem de Lisboa è nato nel febbraio del 2021 per iniziativa di un gruppo di giornalisti che prima lavoravano nel quotidiano Diário de Noticias, uno dei maggiori del paese. Oggi ha sette dipendenti e in poco più di cinque anni è diventato una realtà molto riconosciuta nella città.

La direttrice Catarina Carvalho dice che l’idea di base era raccontare la città partendo «dal basso, dalle storie di chi ci abita, di chi costruisce un giardino in un quartiere, di chi fonda un’associazione, di chi si organizza per sviluppare una mobilità diversa, con le biciclette». Da lì il giornale arriva a occuparsi di questioni più grandi, di casa, immigrazione, diritti umani e politica.

La proprietà è dei giornalisti e di un gruppo imprenditoriale che si occupa principalmente di marchi storici del settore agroalimentare e che possiede lo storico bar di Lisbona “A Brasileira”, che fu anche una sorta di sede iniziale del giornale. Ora Mensagem ha una redazione itinerante in vari quartieri della città. Dice Carvalho che ne cambieranno tre nei prossimi tre mesi «perché entrando in contatto con le comunità locali arriviamo a storie che altrimenti non incroceremmo». Lisbona è una città con grandi investimenti stranieri, soprattutto nel settore immobiliare, e con crescenti problemi per la popolazione locale, fra problemi legati agli eccessi del turismo e aumento dei prezzi.

I fondatori dicono che ora il giornale si sostiene economicamente, soprattutto grazie alla realizzazione di eventi di “live-journalism”, festival culturali e collaborazioni. Tiene workshop di giornalismo e ha festeggiato i cinque anni donando una panchina e alcune sedie in una strada del quartiere São Domingos de Benfica, nel nord della città. Dice Carvalho: «Ci inventiamo cose che altri non fanno e vediamo un po’ dove ci portano».