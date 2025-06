Prosit

I prodotti e il titolare dell’azienda vinicola Aneri hanno sempre particolari attenzioni sui quotidiani milanesi in cui l’azienda compra spesso pagine pubblicitarie, dal Corriere della Sera a Libero al Giornale. Venerdì il Corriere della Sera ha ospitato un box su una bottiglia di vino della suddetta azienda – con abbondanza di dettagli promozionali – offerta a Jeff Bezos in occasione del suo matrimonio veneziano. La bottiglia è stata di nuovo citata l’indomani sul giornale in un’intervista al sindaco di Venezia.