Progetti che non vanno in porto

L’assemblea dei giornalisti del Secolo XIX, storico quotidiano genovese, ha proclamato lo stato d’agitazione con un comunicato molto critico nei confronti dell’editore, ovvero la grande società navale MSC, che ha comprato il giornale due anni fa.



“Le motivazioni sono diverse ma riguardano tutte scenari relativi al nostro lavoro che la redazione non ritiene più sostenibile. Una condizione fatta da mesi e mesi di mancate risposte da parte di Direzione e Azienda, di annunci e promesse mai mantenute, di assenze, di problemi costanti relativi al lavoro quotidiano e ai sistemi informatici e di ingerenze della parte amministrativa su quella giornalistica”.