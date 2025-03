Primi

Un altro esempio dell’abitudine dei quotidiani italiani di attribuirsi primogeniture sulle notizie, creando spazi appositi di rivendicazione in questo senso, di cui avevamo scritto la settimana scorsa. Nei giorni passati i giornali hanno raccontato delle condizioni di salute del critico d’arte Vittorio Sgarbi e della sua depressione. Anche in questo caso Repubblica ha scelto di attribuirsi la prima rivelazione della malattia (in un’intervista all’inizio del mese: Sgarbi ne aveva peraltro già accennato, senza usare il termine depressione, in un’intervista al Corriere della Sera a dicembre).