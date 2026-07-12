Prevedo inondazioni

Il settimanale Economist ha pubblicato uno spiritoso e autoironico articolo a commento di una ricca indagine compiuta per verificare – attraverso un software di intelligenza artificiale – l’equilibrio tra previsioni giuste e previsioni sbagliate fatte nel corso di questo secolo dal giornale (giornale spesso incline a fare previsioni sulle cose del mondo e dell’attualità). Alla fine, pur ammettendo una serie di fallimenti e scherzando sulla cattiva fama che ne è venuta, l’articolo ritiene che tutto sommato la valutazione possa essere soddisfacente.