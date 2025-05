Presto, aggiungiamo qualcos’altro!

È interessante mettere in relazione con quanto avevamo scritto la settimana scorsa, a proposito della disponibilità di alcune redazioni ad accogliere le comunicazioni propagandistiche che arrivano dal governo italiano senza indagarle, un divertente articolo del Washington Post di sabato. L’articolo è intitolato “Come produrre una statistica per un comunicato stampa della Casa Bianca”, e spiega la totale infondatezza di alcuni dati fatti circolare dallo staff del presidente Trump dopo la sua visita in Arabia Saudita, e ripresi da molte testate (anche, con molte varietà, italiane): per ottenere le enormi quantità di soldi descritte come risultato dei contratti firmati da Trump, dice l’articolo, bisogna inserire nei conti una creativa varietà di ipotesi, auspicate conseguenze, indotti di indotti di indotti: “L’obiettivo è avere un numero per i titoli. Nessuno andrà a controllare tra dieci anni se una sola di tutte queste cose sarà davvero successa”.