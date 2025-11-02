Polemica evitata

Un nuovo annuncio a pagamento di un’iniziativa della “Associazione Setteottobre” è stato pubblicato sui quotidiani Libero e Giornale questa settimana, ma non è stato proposto alle testate che avevano pubblicato il precedente e le cui redazioni avevano protestato.

Setteottobre – il cui nome si riferisce alle stragi di cittadini israeliani da parte di Hamas del 7 ottobre 2023 – si occupa di combattere l’antisemitismo in Italia e in occasioni passate il suo presidente Stefano Parisi aveva accusato una parte dei giornali di complicità nella sua diffusione. Un’allusione in questo senso era presente anche in una pagina a pagamento pubblicata su diversi quotidiani, che aveva generato irritate prese di distanza da parte delle redazioni dei quotidiani Stampa e Repubblica.