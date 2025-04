“Pointed interactions”

I lettori di questa newsletter hanno familiare il nome della Columbia Journalism Review, una fonte che è capitato di citare sulle questioni giornalistiche americane: è la storica rivista – e da tempo il sito web – della scuola di giornalismo della Columbia University di New York. Il suo direttore è stato per sette anni Kyle Pope, che ha lasciato nel 2023 ed era stato sostituito lo scorso settembre da Sewell Chan, giornalista di 47 anni che aveva lavorato nelle maggiori testate quotidiane statunitensi.

Ma Chan è stato licenziato giovedì dopo appena sette mesi, in seguito alle lamentele sul suo comportamento da parte della redazione: lui si è detto esterrefatto e ha descritto i problemi come singole discussioni con tre redattori, di ordinaria amministrazione.