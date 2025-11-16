Più pubblicità per chi si abbona

Da qualche tempo i due maggiori quotidiani italiani, titolari di due delle tre maggiori quote di abbonamenti alle proprie versioni digitali, hanno cominciato ad aggiungere ulteriori contenuti pubblicitari a quelle versioni, che si sommano a quelli ospitati nelle edizioni cartacee. Il Corriere ha in particolare introdotto una sorta di spot “interstitial” che appaiono ogni tanto passando da una pagina all’altra del quotidiano digitale; mentre Repubblica aggiunge direttamente pagine ulteriori alla “foliazione”, che accolgono promozioni esterne o di prodotti dell’azienda.

L’idea è da una parte un proficuo arricchimento delle entrate pubblicitarie, dall’altra un peggioramento dell’offerta per gli abbonati alle edizioni digitali (vero è che le pagano meno del giornale cartaceo). E in più conferma ulteriormente come la priorità di ricavo maggiore nelle testate tradizionali italiane sia tuttora la pubblicità piuttosto che il valore degli abbonamenti pagati.