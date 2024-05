Piogge record, e rivolte carcerarie, che non lo erano

La puntata di martedì di Morning – il podcast quotidiano di Francesco Costa sul Post – è stata aperta dal racconto della diffusione di una notizia falsa su molti giornali (riguardava la pioggia a Milano). Un’altra notizia falsa era stata raccontata nella puntata del giorno prima, e aveva riguardato una presunta rivolta nel carcere di Benevento.

“Poi, sono arrivate più tardi le parole del direttore del carcere che ha raccontato come sono andate le cose. Al rifiuto di un medico della ASL di visitare un detenuto è esplosa una protesta vibrata sfociata in momenti di concitazione con la rottura di alcune vetrate, le cui schegge hanno ferito lievemente due agenti di polizia. Non c’è stata nessuna colluttazione, non c’è stata nessuna aggressione da parte dei detenuti. La protesta è rientrata, non c’è stata nessuna rivolta, nessun sequestro, niente è stato distrutto se non questa vetrata che ha ferito due agenti che sono andati a farsi medicare e sono tornati subito in servizio. E allora io e non solo io a questo punto che cosa avevo sentito alla radio? Da dove arrivava la notizia quell’informazione così allarmante sulla rivolta ai poliziotti sequestrati? Il piano del carcere completamente distrutto arrivava da uno di questi comunicati dei sindacati e degli agenti penitenziari. I tre garanti dei detenuti responsabili per quella zona per il carcere di Benevento hanno diffuso un comunicato dicendo “Sono sempre più aggressivi i comunicati dei sindacati di polizia penitenziaria che ritraggono le carceri come un fronte di guerra, identificando di fatto un solo bersaglio”, dicono i garanti, “la popolazione detenuta””.