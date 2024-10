Pinco Pallino

Tantissimi siti di news italiani ( Corriere.it, Vanity Fair, Open, hanno scritto nei giorni scorsi delle denunce per abusi sessuali contro il musicista P. Diddy, citando una donna che si è aggiunta alle accusatrici e che – stando agli articoli – si chiamerebbe “Jane Doe”. Il fatto è che “Jane Doe” (come il suo analogo maschile “John Doe”) è in realtà il nome fittizio usato di norma nelle pratiche giudiziarie americane per indicare persone di cui non si vuole rivelare l’identità.

In questi anni in cui nelle redazioni tutti si trovano spesso a occuparsi di tutto, anche senza grandi competenze, e ci sono raramente riletture e verifiche di quello che viene pubblicato, è più facile che capitino incidenti di questo genere (al Corriere era già capitato in passato).