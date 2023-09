Piccolo aggiornamento dati

Questa settimana saranno pubblicati i dati di diffusione dei quotidiani a luglio. Su quelli di giugno relativi ai quotidiani maggiori segnaliamo in breve che – ci riferiamo al dato delle copie “vendute individuali a prezzo non inferiore al 30%”* – mantengono perdite intorno al 10% rispetto a un anno prima Repubblica (-9,8), Stampa (-11,2) e Fatto (-10,4), mentre quelle del Corriere della Sera (-3,9) e del Sole 24 Ore (-6,3) sono più limitate.

Prendendo il dato mensile con le pinze, è interessante notare come sembri smentire la vecchia tesi che i giornali che si mettono all’opposizione vanno meglio di quelli più vicini ai partiti di governo. Tra i giornali più stabilmente di destra invece le dinamiche sembrano altre e interne: il Giornale perde ancora il 9,8%, la Verità il 19% e Libero guadagna ben il 15%, confermando l’impressione di un riequilibrio tra le ultime due testate. Tra i quotidiani locali a perdere molto è il Tirreno (-17%).

*ovvero al dato di diffusione totale – copie cartacee e digitali – senza le copie omaggio, promozionali o scontatissime.