Piatto ricco

Martedì l’edizione quotidiana del Corriere della Sera aveva una foliazione straordinariamente numerosa – 80 pagine – perché ben 42 erano occupate da un’inserzione a pagamento della società Terna dedicata alla comunicazione per legge degli interventi su un elettrodotto sardo e delle proprietà interessate da questi interventi. Il Corriere della Sera ha quindi rimandato al giorno successivo la pubblicazione di tutta la sezione settimanale chiamata “Buone notizie”.