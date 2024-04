Perugia per tutti

Oggi si conclude a Perugia il Festival del Giornalismo, il più importante convegno pubblico sul tema in Italia, e tra i più importanti e seguiti nel mondo: che ha da sempre un’attenzione alle novità e agli sviluppi contemporanei nel giornalismo assai rara rispetto al dibattito italiano. E infatti la più ricca quota di ospiti è composta da giornalisti, esperti e commentatori internazionali o provenienti da esperienze giornalistiche non tradizionali.

(questo ha generato negli ultimi anni qualche risentimento in alcune testate italiane che si sono sentite trascurate: giovedì il Fatto si era lamentato di non essere stato “invitato”, malgrado il festival non inviti specifiche testate e offra a chiunque di partecipare, incentivando proposte per incontri e speech)