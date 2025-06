Perché cliccare?

Secondo un articolo del Wall Street Journal l’introduzione di risultati compilati dai software di “intelligenza artificiale” nelle pagine di ricerca su Google starebbe limitando il traffico sui siti di news, come si temeva da subito da parte dei siti di news stessi. La società di marketing online Similarweb ha diffuso dei dati che mostrerebbero declini intorno al 50% dei click dai motori di ricerca verso siti come HuffPost, Business Insider e Washington Post. I cali sono più contenuti al New York Times e al Wall Street Journal, ma i responsabili delle diverse testate concordano tutti di non potere più fare affidamento sul traffico generato da Google, in prospettiva.