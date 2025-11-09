Pacchetti

La società automobilistica BYD ha comprato pagine pubblicitarie su alcuni quotidiani, nei giorni scorsi: tra questi il Corriere della Sera, che due giorni dopo ha pubblicato un’intervista alla vicepresidente di BYD. Sempre il Corriere della Sera ha ospitato martedì un’intervista di una pagina all’amministratore delegato della società petrolifera ENI, a poche pagine di distanza da un’inserzione pubblicitaria di ENI (che è forse il maggiore inserzionista pubblicitario sui principali quotidiani nazionali, e ne riceve ininterrotte e acritiche disponibilità).