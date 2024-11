Pacchetti

Un paio dei quotidiani esempi di sovrapposizioni tra contenuti “redazionali” e pubblicitari sul Corriere della Sera in questi ultimi giorni: l’azienda di gioielli Van Cleef & Arpels ha comprato una pagina pubblicitaria venerdì e ottenuto un articolo di una pagina sabato. La Fondazione Guido Carli promuove i suoi convegni con frequenti inserzioni a pagamento, come giovedì, e riceve frequentemente, come sabato, articoli sui convegni suddetti.