Outpost

Il Post ha spedito giovedì per la prima volta la nuova newsletter del suo inviato di guerra Daniele Raineri, Outpost. Che è un’idea anomala di newsletter sia per il contenuto – un racconto più personale e diaristico dell’esperienza dell’inviato, rispetto agli articoli pubblicati sul Post – che per la frequenza, dipendente dalle occasioni e dall’imprevedibilità degli eventi e degli spostamenti.