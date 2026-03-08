Otto marzo 2026/uno

Il progetto di inchieste e reportage IrpiMedia ha pubblicato un lungo articolo che raccoglie le testimonianze di cento giornaliste sugli abusi e le molestie nelle redazioni italiane (IrpiMedia si era occupata un anno e mezzo fa di abusi e molestie nelle scuole di giornalismo).

“Per partecipare all’inchiesta le croniste, assunte e freelance, hanno richiesto l’anonimato e l’assenza di riferimenti ai nomi degli editori, direttori, caporedattori, caposervizio e colleghi che hanno commesso gli abusi per timore di ripercussioni. Per lo stesso motivo anche il nome delle testate è stato omesso. Le testimonianze si riferiscono a fatti recenti o di pochi anni fa, fino ad arrivare a vicende più datate che però hanno ancora ripercussioni sul presente in termini psicologici o economici” .