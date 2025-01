Opinioni

L’osservatorio di Charlie sulle contaminazioni delle pagine “giornalistiche” dei quotidiani da parte dei contenuti promozionali delle aziende e degli inserzionisti questa settimana ha registrato la più rara invasione – rispetto alla frequenza con cui avviene per esempio nelle pagine dell’Economia o della Moda – della sezione dei Commenti, sul Sole 24 Ore, di un articolo celebrativo dell’azienda Pirelli e di una propria iniziativa di sponsorizzazione.

“Gli Australian Open «sono un’occasione di visibilità molto rilevante grazie all’attenzione che il tennis riceve a livello globale», ha commentato il Ceo di Pirelli, Andrea Casaluci, nell’annunciare l’accordo siglato con il primo Slam della stagione, di cui l’azienda diventa Official Tyre Partner. «Questa sponsorizzazione contribuirà ad aumentare la conoscenza del nostro marchio in Australia, un mercato con un’alta concentrazione di auto prestige», ha aggiunto.

Certamente l’avere Jannik Sinner numero uno del mondo e campione in carica a Melbourne (con una crescita del 100% anno su anno della copertura televisiva del torneo in Italia, che oggi è tra i primi cinque mercati di riferimento per la manifestazione) ha il suo peso. Le ragioni di questa scelta, va da sé, sono dettate certamente da oggettive valutazioni di marketing e strategie di comunicazione. Tuttavia il tennis è nella storia e nella cultura di Pirelli, capace di intercettare sensibilità e passioni, di leggere quel che si muove nella società e di accompagnare un fenomeno avvalendosi delle voci e degli strumenti più avanzati.

[…] Pirelli, che tra gli anni Settanta e Ottanta ha gradualmente abbandonato il business dei prodotti diversificati (dalle palline da tennis agli impermeabili, dai giocattoli ai battelli) per puntare esclusivamente sulla produzione di pneumatici, torna ora ad affacciarsi sui campi di uno Slam, in altra veste, continuando a credere nello sport”.