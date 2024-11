Opinioni e credibilità

La direttrice dell’importante rivista scientifica americana Scientific American, Laura Helmuth, ha deciso di dimettersi dopo le polemiche seguite a una serie di suoi post sul social network Bluesky a proposito dell’elezione di Donald Trump. Helmuth, che era direttrice dal 2020 dopo quattro anni al Washington Post, aveva scritto tra le altre cose «la mia generazione X è piena di fascisti del cazzo» e «ogni quattro anni mi ricordo perché sono venuta via dall’Indiana (dove sono cresciuta) e perché stimo chi è rimasto per rendere lo stato meno razzista e sessista». E aveva poi cancellato i commenti scusandosi e definendoli «un’espressione sbagliata di shock e confusione per i risultati elettorali».