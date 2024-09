Ogni contrada è patria

Un modo antico e immortale di ottenere l’attenzione dei propri lettori da parte dei quotidiani locali è quello di fare leva su una frequente curiosità che i lettori possono avere per le relazioni con le loro città delle notizie di scala maggiore. Relazioni che a volte possono essere rilevanti e significative, mentre altre volte sono enfatizzate in modi piuttosto artificiosi, riferendo per esempio lontanissime parentele locali di personaggi famosi, o passeggere relazioni geografiche di protagonisti delle notizie (altre volte quelle relazioni esistono, ma sono comunque piuttosto insignificanti rispetto alla notizia). Nei giorni delle Olimpiadi la fragilità di queste “notizie” è stata assai visibile nelle scelte con cui due quotidiani dello stesso gruppo editoriale – Corriere dell’Umbria e Corriere di Siena – hanno riferito della medaglia d’oro della tiratrice Diana Bacosi, nata a Città della Pieve ma cresciuta a Cetona, città separate da pochi chilometri e dal confine di regione.