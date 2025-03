Obbedisce agli ordini

Questa settimana non c’è stato nessun nuovo sviluppo nelle tormentate vicende del Washington Post, e del conflitto tra l’editore e la gran parte della redazione intorno all’indirizzo meno anti trumpiano imposto dall’editore stesso: se non un articolo del New York Times che ha rivelato come due importanti ex responsabili della redazione del Washington Post abbiano scritto a Bezos, l’editore, per chiedergli di licenziare Will Lewis, CEO dell’azienda ritenuto esecutore del mandato di Bezos con modi che non sarebbero più accettabili dai giornalisti.