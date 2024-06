Non vale la pena

La questione del valore reale degli abbonati per i giornali, e quindi dell’efficacia delle offerte scontate, è piuttosto centrale nel dibattito attuale intorno alla sostenibilità di questi tipi di modelli. E infatti se n’è occupato anche un articolo della sezione “Strategies” del quotidiano londinese Financial Times, che da tempo sta investendo sulla ricerca e la formazione relativa al business dei giornali.

Secondo l’articolo in questione sarebbero molto inefficaci, e alla fine persino in perdita, gli abbonamenti mensili scontati: perché l’investimento necessario a ottenerli (di solito sono proposti come “prova”, ai lettori meno convinti) e i bassi ricavi ottenuti dalle promozioni relative si tradurrebbero in una quota molto limitata di conferme degli abbonamenti stessi a prezzo pieno.