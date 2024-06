“Non un buon servizio”

Martedì Repubblica ha pubblicato nelle pagine della Cultura una lettera dello storico e arabista britannico Denis MacEoin intitolata “Cari studenti, Israele non è un regime”: la lettera era preceduta da una nota che spiegava “Pubblichiamo una risposta di Denis MacEoin alla mozione presentata dall’Associazione studentesca dell’Università di Edimburgo per boicottare tutto ciò che è israeliano e in cui si afferma che Israele è governato da un regime di apartheid. Denis MacEoin è un esperto di affari del Medio Oriente ed è stato caporedattore della rivista Middle East Quarterly. Ecco la sua lettera agli studenti”.

Soltanto che MacEoin è morto nel 2022, e la lettera era del 2011. Se ne sono accorti diversi lettori martedì mattina, protestando per l’errore e in alcuni casi mettendolo in relazione con una tentazione sbadata del giornale di proteggere Israele dalle accuse di questi mesi. Quello che è realisticamente successo è che – dal momento che quella lettera è stata ripresa da diversi siti e sui social in questi mesi di conflitti online – qualcuno a Repubblica l’abbia trovata e letta e si sia fatto ingannare dal riferimento all’iniziativa degli studenti di Edimburgo del 2011, dal momento che proteste contro Israele nella stessa università si stanno svolgendo anche in questi mesi. E che nel giornale non sia stata fatta nessuna verifica non solo sulla datazione del testo ma nemmeno sulla biografia dell’autore.

A seguito delle segnalazioni, Repubblica ha aggiunto alla versione online dell’articolo – e diffuso sui social – un messaggio di scuse relativo a “l’errore di non indicare la data originaria”, benché sia assai plausibile dalla nota iniziale che la data originaria non fosse stata proprio notata. Nel messaggio si dice tra l’altro “lo abbiamo ricevuto da un editore di New York”, che è uno strano dettaglio da fornire, considerato che la lettera è pubblicata online su decine e decine di siti da tredici anni.

Il Comitato di redazione del giornale, che negli ultimi mesi ha avuto già diversi attriti con la direzione, ha diffuso un comunicato:

“Il Comitato di redazione di “Repubblica” prende le distanze dalla pubblicazione avvenuta oggi, e voluta dalla direzione, dal titolo «Cari studenti, Israele non è un regime» a firma di Denis MacEoin: scritto risalente al 2011 di uno studioso deceduto nel 2022, entrambi particolari non menzionati in pagina.

Siamo convinti che così facendo, decontestualizzando fatti e opinioni, non si stia facendo un buon servizio al giornalismo e alla credibilità di “Repubblica”. Questo è purtroppo l’ennesimo caso sconcertante che siamo costretti a denunciare, con l’unico scopo di salvaguardare collettivamente il nostro lavoro, la nostra professionalità e la nostra reputazione”.