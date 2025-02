“Non siamo un’agenzia di viaggi”

Da alcuni anni ormai il Corriere della Sera sta investendo molto su una fonte di ricavi ulteriori, costituita da un’offerta molto ricca e continua di viaggi organizzati guidati da giornalisti del Corriere, e gestiti in collaborazione col mensile Dove, appartenente allo stesso gruppo editoriale: ne avevamo scritto quattro anni fa.

Il sito Professione Reporter ha raccontato sabato che la redazione ha iniziato a lamentarsi della sottrazione di forze al lavoro giornalistico e delle ingerenze del marketing, scontrandosi con la meraviglia del direttore Luciano Fontana per la protesta.

“Secondo il Cdr è ora, dopo tanti anni di “Viaggi”, di introdurre regole che siano garanzia per tutti. Il Cdr vuole controllare che le nuove iniziative non producano sofferenze nelle redazioni (se un collega si assenta per più giorni, altri devono coprire i suoi turni). In secondo luogo vuole regole di ingaggio trasparenti su chi è chiamato o chiede di partecipare ai “Viaggi”. Conclusione: “L’invito all’evento di presentazione dei ‘Viaggi 2025’, un pacchetto confezionato senza alcuna condivisione, in un momento in cui è in corso un dibattito sul tema, non ci pare il modo migliore per avviare un confronto sereno e costruttivo”. Il Cdr dice al Direttore di attendere una convocazione a breve termine”.