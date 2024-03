Non si pubblica tutto

C’è stato un altro esempio della consuetudine britannica di applicare regole e sentenze che limitino o permettano la diffusione di alcune notizie e informazioni da parte dei media: e di affidare ai tribunali le scelte relative, a seconda dei casi e dei contesti. Un giudice ha deciso che i giornali possano pubblicare il nome di un agente di polizia accusato di avere ucciso un 24enne che era stato fermato per un controllo a Londra nel 2022. Una precedente decisione aveva imposto di non diffondere il nome dell’accusato per proteggerlo rispetto alle minacce che aveva ricevuto. Alcuni giornali avevano fatto ricorso e lunedì il giudice (il processo si terrà a ottobre) ha stabilito che il diritto alla pubblicità dei processi e la tutela dell’accusato trovino un compromesso nella pubblicazione del suo nome e della sua data di nascita, ma non delle sue foto o del suo indirizzo di residenza.