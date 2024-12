Non pagati a Metro

I giornalisti del quotidiano gratuito Metro hanno deciso di scioperare per due giorni per protesta contro le inadempienze dell’editore nelle retribuzioni.

“l’Azienda NME Srl in liquidazione persevera nei gravi ritardi dei pagamenti degli stipendi, in diverse occasioni corrisposti “a rate”: al momento le redattrici e i redattori sono in arretrato di due intere mensilità (ottobre e novembre 2024), alle quali si aggiungono l’assenza di notizie sul pagamento della tredicesima mensilità di dicembre, la mancata corresponsione a partire da marzo 2024 dei buoni pasto e le omissioni contributive segnalate dal Fondo Complementare dei Giornalisti Italiani. Una situazione inaccettabile, che mette in gravi difficoltà le lavoratrici e i lavoratori di Metro. Per questo – non avendo ricevuto risposte certe sui tempi di pagamento da parte dell’Azienda – l’Assemblea delle redattrici e dei redattori di Metro ha deciso all’unanimità di affidare al Comitato di redazione un pacchetto di due giorni di sciopero”.