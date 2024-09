Non ora!

Da un paio d’anni le varie categorie di dipendenti del New York Times – il più importante e ammirato quotidiano del mondo – sono in trattative con l’azienda per rinnovare i contratti e ottenere condizioni economiche più vantaggiose, a fronte dei successi economici del giornale dell’ultimo lustro. Adesso, dopo la risoluzione delle questioni coi giornalisti, è il sindacato degli addetti alla tecnologia del giornale (a cui appartengono 622 persone) a non essere soddisfatto delle proposte ricevute, e ad aver deciso un giorno di sciopero (che nei giornali americani è una scelta piuttosto eccezionale e che quasi mai costringe alla non pubblicazione) nelle prossime settimane, ovvero in quelle delicatissime della fine della campagna elettorale.