Non lasciare tracce

Le “tracce” che vengono presentate ai candidati all’esame da giornalista in Italia hanno una radicata fama di inadeguatezza, e la formazione per l’esame consiste più nel conoscere le pigre dinamiche dell’esame che il giornalismo. Questa volta la scelta più discutibile e più discussa è stata l’uso e la definizione del termine “maranza” da parte dei compilatori delle suddette tracce.