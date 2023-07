Non fermate le rotative

Se doveste aver letto su qualche sito di news che “il National Geographic non stamperà più la storica rivista di carta”, e vi foste chiesti come mai Charlie non l’avesse indicato parlandone la settimana scorsa, è solo perché non è vero. Alcuni siti italiani hanno equivocato la notizia che il National Geographic non sarà più venduto nelle edicole americane (peraltro rare, come si sa), ma solo spedito ai molti abbonati.