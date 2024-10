Non bene i quotidiani

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (nota come Agcom) ha pubblicato la sua relazione trimestrale che chiama “Osservatorio sulle comunicazioni” e che ha un capitolo (da pagina 21) dedicato all'”editoria quotidiana” e basato sui dati di diffusione ADS, che sono quelli che Charlie cita nei suoi report mensili. Alcuni dei dati più significativi sono questi:

– il totale delle copie vendute dei quotidiani è calato del 9,2% dal primo semestre dell’anno passato (nei report di Charlie spesso ci riferiamo infatti a una perdita media del 10% anno su anno).

– un dato molto preoccupante è che nello stesso periodo sono calate dell’8,7% anche le copie digitali, ovvero quelle su cui dovrebbero auspicabilmente spostarsi lettori e abbonamenti. Ma il declino è minimo per le 5 testate generaliste maggiori* (-0,1%), che comunque non crescono.

– dallo stesso periodo del 2020 la perdita complessiva è del 29,4% e del 6,4% sulle copie digitali.

– le copie digitali costituiscono ancora solo un sesto di quelle cartacee.

*Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, Avvenire, Messaggero.