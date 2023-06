Niente soldi dall’azzardo

Dal 15 giugno il quotidiano britannico Guardian ha deciso di rifiutare tutte le forme di pubblicità relative al gioco d’azzardo – nel Regno Unito un settore molto presente e importante – su tutti i media cartacei e online che fanno parte del gruppo editoriale, tra cui Guardian, Observer e Guardian Weekly . L’amministratrice delegata del Guardian Media Group, Anna Bateson, ha spiegato che la società ritiene poco etico ricavare soldi da pubblicità – specialmente quelle online, vista la recente e rapida crescita delle scommesse online – che possono avvicinare le persone a dipendenze, difficoltà finanziarie e problemi di salute mentale, e che preferisce fare affidamento su altre entrate come i contributi diretti da parte dei propri lettori. L’unica pubblicità esclusa dal divieto è quella della lotteria che secondo un portavoce del Guardian potrebbe avere dei benefici sociali, per esempio attraverso la raccolta di fondi per buone cause. Una decisione simile era stata presa nel 2020 quando la società aveva deciso di interrompere le pubblicità delle compagnie di combustibili fossili.

( il Post non ha mai accettato inserzioni che promuovano il gioco d’azzardo, ndr)