Nel frattempo SAE

Vito Ribaudo, uno dei più noti ed esperti manager dell’editoria italiana, con una lunga carriera soprattutto nell’azienda RCS, ha lasciato quest’ultima per diventare direttore generale di SAE, la società che possiede diversi quotidiani locali e ha di recente acquisito la Stampa di Torino. SAE ha anche dato a Maurizio Molinari, già direttore della Stampa e poi di Repubblica, il ruolo di direttore editoriale di tutte le testate del gruppo.