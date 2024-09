Monrif esce dalla quotazione

Il gruppo Monrif, che pubblica i quotidiani Nazione, Resto del Carlino e Giorno , e la testata nazionale QN, è una società quotata in borsa, e la cui maggioranza è posseduta dalla famiglia Monti Riffeser, storica proprietaria del gruppo. Adesso il presidente Andrea Monti Riffeser ha deciso il “delisting” della società (ovvero di toglierla dalla quotazione) acquisendo le azioni degli altri proprietari, con un’OPA, come si chiamano queste operazioni. Operazione costosa – ma la società ha capitali da altre attività – volta ad avere maggiori libertà di intervento e di eventuali cambiamenti in un settore in difficoltà come quello dell’editoria giornalistica.

“Monti Riffeser ha spiegato di ritenere che «il delisting sia un presupposto essenziale per una riorganizzazione ed efficientamento dell’emittente, finalizzati all’ulteriore rafforzamento dello stesso e del gruppo ad esso facente capo, operazione più facilmente perseguibile nello status di non quotata, grazie alla maggiore flessibilità operativa e organizzativa dell’emittente»”.