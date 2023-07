Molesto

Il Washington Post ha anche raccontato una buffa storia intorno alla comunità di giornalisti statunitensi che seguono il presidente e le conferenze stampa alla Casa Bianca (comunità che ha tutta una vita propria, come sa anche chi ha solo seguito la serie tv West wing). C’è un giornalista camerunense, Simon Ateba, corrispondente del proprio sito Today News Africa , che protesta sistematicamente per una sua presunta discriminazione durante le conferenze stampa e per il fatto che le sue domande non avrebbero sufficiente attenzione: ma lo fa con tale insistenza che è diventato molesto e mal sopportato anche dai suoi colleghi, e la stessa Sala stampa lo ha richiamato più volte minacciando di revocargli l’accredito.