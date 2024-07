Migliorare il giornalismo a spese dei giornalisti

Vanity Fair, l’edizione originale americana, ha pubblicato un lungo articolo sulla direttrice del Wall Street Journal Emma Tucker (in carica da poco più di un anno), sul suo lavoro di “allargamento” del giornale per farlo percepire non solo come un giornale della finanza, e sulle complicazioni del rapporto con la redazione seguite alle riduzioni di organico.