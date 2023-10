Micromega forse ce la fa

Il 22 settembre scorso il suo direttore e fondatore Paolo Flores D’Arcais aveva annunciato che la rivista di politica e cultura Micromega avrebbe chiuso se non avesse raggiunto 5mila abbonamenti: in quel momento ne contava circa 500 e la scadenza che Flores aveva dato era per domenica 8 ottobre.

Questa settimana, mercoledì 4 ottobre, Micromega ha comunicato di aver raggiunto 5mila “impegni di abbonamento”. Significa che le persone che volevano abbonarsi alla rivista hanno compilato un “Google Form” esprimendo la propria volontà di abbonarsi, specificando il tipo di abbonamento e lasciando i propri contatti. Una volta superata la soglia delle 5mila persone che avevano compilato il modulo la redazione ha iniziato a contattare le singole persone per tradurre l’impegno in abbonamenti paganti. La condirettrice di Micromega Cinzia Sciuto ha detto a Charlie che venerdì erano stati confermati mille abbonamenti pagati.