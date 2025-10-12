«Mi raccomando»

Il nuovo papa sta decorosamente limitando molto i suoi interventi pubblici, ma giovedì ha parlato a un convegno romano di agenzie di stampa internazionali, e ha esplicitamente parlato di “click bait”, il primo capo della storia della chiesa cattolica a occuparsene. Il papa ha aggiunto che i principi giornalistici “purtroppo non sono sempre condivisi”, per via della ricerca di modelli di sostenibilità economica che li contraddicono.

“Occorre infatti liberare la comunicazione dall’inquinamento cognitivo che la corrompe, dalla concorrenza sleale, dal degrado del cosiddetto click bait. Le agenzie di stampa sono in prima linea, chiamate ad agire nell’attuale contesto comunicativo secondo principi – purtroppo non sempre condivisi – che coniugano la sostenibilità economica dell’impresa con la tutela del diritto ad una informazione corretta e plurale”.