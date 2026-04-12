Mezzo pieno e mezzo vuoto

Sabato il Comitato di redazione di Repubblica ha pubblicato un comunicato sul giornale per annunciare che i primi confronti con la nuova proprietà erano stati sufficientemente promettenti da far rinunciare al blocco delle “iniziative speciali” (progetti editoriali orientati soprattutto alla raccolta pubblicitaria, e preziosi per i bilanci) deciso a suo tempo per protesta contro la poca chiarezza delle trattative di vendita. Al tempo stesso il comunicato descriveva quei primi confronti come non ancora abbastanza rassicuranti da far abbandonare le preoccupazioni e le mobilitazioni della redazione.