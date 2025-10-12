Meno tempo per il giornalismo

Il Washington Post ha pubblicato un’approfondita inchiesta sull’algoritmo e sul comportamento di TikTok, e sulla sua capacità di assorbire le attenzioni e il tempo degli utenti. Se la citiamo in questa newsletter non è tanto perché “le persone si informano su TikTok” (espressione che ingannevolmente implica una scelta attiva da parte degli utenti) ma perché la capacità dei giornali di conservare o guadagnare lettori è fortemente limitata dal tempo che i social network sottraggono a qualunque altra attività, a cominciare dalla lettura e dalla fruizione di contenuti giornalistici.